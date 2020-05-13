Москва, , 13:52 — REGNUM На начало 2020 года в российском автопарке числилось 6 300 электромобилей, что почти на 75% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании, проведенным специалистами «Авто.ру».

Эксперты отмечают, что наибольшей популярностью электрокары пользуются в Приморье, а российская столица оказалась только на втором месте. Среди новых моделей электрифицированных авто жители России предпочитают чаще всего Tesla Model 3 и Model X. Затем идут: относительно недорогой Nissan Leaf, Jaguar I-Pace и Tesla Model S.

А вот среди подержанных электрокаров в РФ чаще выбирают Nissan Leaf, стоимость которого составляет на вторичном авторынке 680 тысяч рублей. В среднем возраст таких моделей составляет около семи лет.

Напомним, Ford Focus занял первое место по продажам автомобилей с пробегом иностранных марок на авторынке России по итогу первого квартала 2020 года.

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