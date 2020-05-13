Алчевск, , 13:54 — REGNUM В городе Алчевск мелкие предприниматели собрались у местной администрации с требованием отменить карантин. Об этом сообщил 13 мая Telegram-канал Луганский инсайд.

По данным журналистов, люди надеялись, что ограничения снимут после 12 мая, однако этого не произошло.

«Не очень понятно, почему режим ограничений оставили в Алчевске, если ситуация с коронавирусом там точно не хуже чем в Луганске. В некоторых городах ограничения довольно абсурдны — в частности в Первомайске запрещено пользоваться личным автотранспортом», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине перевозчики вышли на акцию протеста с требованием восстановить сообщение и дать им возможность работать.

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