Алчевск, 13 мая 2020, 13:54 — REGNUM В городе Алчевск мелкие предприниматели собрались у местной администрации с требованием отменить карантин. Об этом сообщил 13 мая Telegram-канал Луганский инсайд.
По данным журналистов, люди надеялись, что ограничения снимут после 12 мая, однако этого не произошло.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине перевозчики вышли на акцию протеста с требованием восстановить сообщение и дать им возможность работать.
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