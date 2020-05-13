Калининград, , 13:46 — REGNUM В Калининградской области суточный прирост позитивных результатов на коронавирусную инфекцию к 13 мая составил 40 случаев. По информации регионального штаба обследовано 30 092 человека, из них выявлено 812 случаев заражения (247 человек выздоровели), умерли 12, остаются под медицинским наблюдением 2218 человек, в том числе 127 в условиях обсерватора.

У 9 новых носителей заболевание протекает в виде пневмонии, у 10 в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 21 случай бессимптомного течения инфекции.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия.