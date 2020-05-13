Курск, , 13:46 — REGNUM В детских садах Курской области при необходимости будут открыты дополнительно дежурные группы, но полностью детские сады пока открывать не планируют. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказала председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко.

Чтобы отдать ребёнка в дежурную группу, родители должны получить в поликлинике стандартную справку. Работа групп в детских садах организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

В школах, вузах и организациях среднего профессионального образования обучение продолжится в дистанционной форме. Для подготовки к государственной итоговой аттестации школьники и студенты имеют право на индивидуальные консультации с преподавателями. Если ученикам нет 18 лет, их родители должны написать соответствующее заявление на имя руководителя.

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