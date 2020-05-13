Москва, 13 мая 2020, 13:45 — REGNUM По мере продления режима самоизоляции в России начинают накапливаться его отрицательные последствия, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров. Об этом он заявил 13 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Никифоров заявил, что власти Москвы уже достигли определённых успехов в контроле за тем, как граждане РФ соблюдают режим самоизоляции, и дальнейшее ужесточение контроля выглядит как перебор.