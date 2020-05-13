Москва, , 13:44 — REGNUM Масочный режим в период выхода из режима самоизоляции необходим. Это обязательно, потому что надо исходить из того, как передается эта новая коронавирусная инфекция, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

«Эта инфекция передается воздушно-капельным, воздушно-полевым и контактным путем. Соответственно, два первых способа передачи можно серьёзно минимизировать, если все граждане будут находиться в масках.

Правильно надетая маска, которую носить стоит не более двух часов, действительно, минимизирует передачу коронавируса воздушно-капельным путем и серьезно снижает передачу воздушно-полевым путем.

Необходимо, чтобы маска плотно прилегали к лицу, обязательно закрывала нос и рот. Сейчас люди часто ходят, закрыв только рот, а нос нет, это совершенно неправильно.

Для того, чтобы не заразиться коронавирусом, нужно соблюдать три основных условия. Первое — ношение в общественных местах масок. Второе — не трогать лицо руками. Третье — дистанция между людьми. Если эти три условия соблюдаются, то риск заражения очень низок.

Что касается перчаток, то они введены как напоминание гражданам, что нельзя трогать лицо руками. В перчатках очень трудно потереть, например, глаза. Перчатки — это механическая защита рук, хотя через кожу, если она не повреждена, вирус попасть не может.

Перчатки — это дополнительная барьерная функция, Перчатки можно снять или надеть другие, соответственно, руки остаются более чистыми. Но стоит отметить, что это не исключает необходимости тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать антисептиками.

То есть, сняв перчатки после посещения общественного места, руки надо обязательно помыть. Потому что даже если человек правильно снимает перчатки, есть шанс взяться за ту часть перчатки, которая, возможно, соприкасалась с зараженными поверхностями.

Сейчас власти очень серьезно занимаются тестированием на коронавирус, особенно бессимптомных пациентов, и у них выявляются положительные результаты. А это значит, что без симптомов эти люди могут являться источником заражения.

Поэтому я, как врач, который занимается лечением пациентов, видит статистику, выступаю в большей степени всё-так за строгий режим самоизоляции», — высказала своё мнение Оксана Драпкина.

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