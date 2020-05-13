Москва, , 13:47 — REGNUM Решение банков резко ограничить выдачу кредитов логично и продлится по меньшей мере до весны 2021 года. Об этом 13 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Дело в том, что значительная доля потенциальных заемщиков работает в уязвимых отраслях. До тех пор, пока не будет понятна ситуация на рынке труда в тех отраслях, которые сильно пострадали, со стороны банков просто опрометчиво заниматься массовым кредитованием. И гражданам, которые хотели бы взять кредит сейчас, сложно будет подтвердить доход», — сказал экономист.

По его словам, такая ситуация сохранится до тех пор, пока рынок труда не стабилизируется. А на это, по мнению Хестанова, потребуется минимум один год.

«Нет основания ждать, что ситуация сильно поменяется до следующей весны. Масштаб кризиса будет понятен к концу года. На самом деле банкиры проявляют осторожность ко всем. Даже те отрасли, которые слабо пострадали, вынуждены будут сокращать расходы, сокращать персонал», — отметил Хестанов.

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