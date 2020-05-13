Самара, , 13:43 — REGNUM Женщину оштрафовали за опубликование ложной информации о распространении коронавируса в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 марта администратор сообщества в социальной сети опубликовала от имени руководителя медицинского учреждения г. Новокуйбышевска (но без его согласия) информацию о том, что на территории этого города выявлен случай инфицирования коронавирусом.

На самом деле эта информация оказалась ложной.

По данному факту в отношении женщины 1988 года рождения был составлен административной протокол по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ. Женщина признала свою вину и опубликовала в этом сообществе опровержение.

В результате суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.

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