Брянск, , 13:42 — REGNUM Председатель Брянского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, почётный гражданин Брянской области Сергей Панков ушел из жизни на 95-м году, сообщает 13 мая пресс-служба правительства региона.

Уроженец Дятьково был призван в армию в 1943 году. Он прошёл ускоренные курсы пулемётно-миномётного училища, служил в 11-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, совершил 113 прыжков с парашютом в тыл противника. Сергей Панков освобождал Европу и завершил службу через пять лет после Великой Победы. Ветеран был награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени.

«Где бы ни трудился Сергей Алексеевич, везде оставлял о себе добрую память искренней заботой о людях, энергичным решением многочисленных задач, стремлением к добрым переменам, вниманием к ветеранам и молодёжи. Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким покойного по поводу невосполнимой утраты», — говорится в тексте сообщения.

Соболезнование подписали губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной думы Владимир Попков, Главный федеральный инспектор региона Андрей Дьячук, члены правительства области и депутаты облдумы.