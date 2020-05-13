Чита, , 13:35 — REGNUM Власти Забайкальского края проинформировали 13 мая о том, что режим ограничения в регионе продлится до 25 мая. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, такое решение принято на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

«Исходя из статистики развития заболеваемости, темп роста достаточно высокий. Более 20% выявляемых случаев возникают из неизвестных источников. Нам необходимо делать все, чтобы ответственность лиц, которые отвечают за применение санэпид требований, была максимальной», — заявил на заседании регионального оперативного штаба заявил губернатор Александр Осипов.

По его словам, в Забайкалье введён один из наиболее мягких режимов ограничений: многие виды деятельности разрешены давно, но введены соответствующие требования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая в Забайкальском крае выявили уже 432 носителя коронавируса.