Москва, , 13:35 — REGNUM Обвиняемый в вымогательстве создатель сообщества «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов выписан из больницы и переведен в изолятор временного содержания, сообщает 13 апреля РАПСИ со ссылкой на адвоката задержанного.

«Да, Воронцова выписали из больницы. Сейчас он находится в ИВС-1 на Петровке», — сообщил адвокат.

Воронцову предъявлены обвинения в совершении преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцова задержали 7 мая. По версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Вину Воронцов не признаёт. Он известен как создатель группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Проект позиционируется как направленный на отстаивание интересов сотрудников полиции.