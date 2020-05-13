Москва, , 13:33 — REGNUM Следственный комитет РФ занимается расследованием инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких после пожаров в двух больницах Москвы и Петербурга, сообщает 13 апреля пресс-служба Минпромторга.

«Со своей стороны отмечаем, что расследованием произошедших в Москве и Петербурге инцидентов занимается Следственный комитет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Святого Георгия рано утром 12 мая произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек.

Девятого мая в московской городской клинической больнице №50 из-за возгорания аппарата ИВЛ погибла пожилая женщина, три человека пострадали.