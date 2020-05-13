Архангельск, , 13:32 — REGNUM За сутки в Архангельской области новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 41 человека. Общее число зараженных с начала пандемии в регионе выросло до 554. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Половина новых случаев выявлена — 21 — выявлена в отделениях Архангельской областной клинической больницы, закрытых на карантин. Восемь случаев зарегистрированы в Северодвинске, по четыре — в Архангельске и Коношском районе, два — в Мирном, по одному — в Няндоме и Котласе.

Растет и число выздоровевших. По данным штаба, успешно справились с инфекцией 211 человек. Напомним, в регионе скончались пять пациентов, у которых был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2.

Добавим, что в Архангельской области на COVID-19 обследованы 28 439 человек.