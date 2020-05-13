, 13:32 — REGNUM Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России перенесут с 8 июня на более поздние сроки. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на совещании с регионами, сообщили 13 мая в пресс-службе министерства.

По его словам, решение о переносе основывается на рекомендациях органов здравоохранения и эпидемиологической ситуации в стране. Новая дата проведения экзамена будет утверждена в ближайшее время.

Кроме того, для выпускников школ, которые не планируют поступать в вузы, отметки в аттестат могут выставить по итогам года. Кроме того, в рамках ЕГЭ не планируется проводить экзамен по обязательным предметам: русскому языку и математике.

Для учащихся девятых классов отменены выпускные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят на основе годовых результатов.