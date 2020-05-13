Тбилиси, , 13:36 — REGNUM В Грузии за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) за сутки оштрафовали 132 человека. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным полиции, подавляющее количество штрафов были выписаны гражданам, которые ночью находились на улице, несмотря на комендантский час. Таких было 109 человек. Еще 13 нарушителей были оштрафованы на то, что нарушали двухметровую дистанцию в общественных местах.

Также сообщается, что штрафом были наказаны 10 водителей, которые везли более двух пассажиров в машине.

Напомним, режим ЧП в Грузии введен для профилактики распространения коронавируса. Размер штрафа за его нарушение составляет 3000 лари (примерно $935). За повторное нарушение может грозить уголовное наказание, но пока в МВД о таких случаях не сообщали.

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