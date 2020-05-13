Москва, , 13:28 — REGNUM Погода в Москве улучшится к выходным, однако, несмотря на то, что осадков будет меньше и ветер — тише, температура воздуха все равно будет ниже климатической нормы. Об этом 13 мая рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«К выходным погода, я считаю, что улучшится», — приводит слова синоптика РИА Новости.

Также она уточнила, что в Москве к выходным установится облачная с прояснениями погода, ветер станет дуть тише и дожди будут только местами и кратковременные.

Кроме этого, метеоролог рассказала, что в ночное время температура воздуха продолжит быть низкой и составит +5 +7 °С, а в Московской области местами и до 0 °C, а днем воздух прогреется до +12 +17 °С.

При это Познякова отметила, что такая температура на 3−4 °С ниже климатической нормы, однако то, что ветер стихнет, сделает ощущение холода меньшим.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Алтайский край, а также Новосибирскую, Омскую, Свердловскую, Томскую области и еще некоторые регионы азиатской части России в ближайшие дни ожидает приход аномального тепла.