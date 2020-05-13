Архангельск, , 13:23 — REGNUM В Архангельской области федеральные выплаты за риски, связанные с лечением больных COVID-19, получат 3484 медика. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«По состоянию на 12 мая, стимулирующие выплаты в соответствии с постановлениями правительства получили 2828 медицинских сотрудников, работающих с COVID-19. Это 81% от общего числа. До 15 мая выплаты получат 100% сотрудников», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне врио губернатора Александр Цыбульский поручил главе регионального минздрава проконтролировать своевременность начисления выплат медицинским сотрудникам.