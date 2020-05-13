Тирана, , 15:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 13 мая сообщили о том, что на территории страны третий день подряд было выявлено лишь четыре новых случая заражения коронавирусом. Среди заразившихся беременная женщина. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, в стране выявлено 880 случаев заражения. 682 пациента уже здоровы, 31 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

На данный момент лечение от COVID-19 проходят 167 человек. Из них 28 находятся на больничном лечении и трое проходят интенсивную терапию.

Читайте ранее в этом сюжете: Тысячи граждан Албании вышли на прогулку в парк, забыв про коронавирус