Краснодар, , 13:19 — REGNUM Общее число выявленных на территории Краснодарского края случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло за стуки на 96 и составляет 2 222 человека. Об этом 13 мая сообщает оперативный региональный штаб по противодействию COVID-2019.

«В Краснодарском крае зафиксировано 96 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении и уточняется, что общее число инфицированных теперь составляет 2 222 человека.

Также указывается, что в это число вошли пятеро детей, одному из которых только шесть месяцев.

Кроме того, что 22 пациента скончалось от COVID-2019 и в настоящее время к аппаратам ИВЛ подключён ещё 31 человек при 741 выздоровевшем.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в больницах Калужской области за минувшие сутки скончались четыре пациента с COVID-2019.