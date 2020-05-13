Владикавказ, , 13:19 — REGNUM Субъектам Северо-Кавказского федерального округа выделены денежные средства на оказание поддержки медработникам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно двум распоряжениям, опубликованным на официальном сайте правительства РФ, практически все регионы получат трансферты, кроме Ставропольского края. Общая их сумма превышает 1 млрд рублей.

Так, на софинансирование расходных обязательств субъектов СКФО, возникающих при начислении стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, самую большую сумму получит Дагестан — свыше 145 млн рублей. Ингушетии предоставят около 49 млн рублей, Чечне — почти 33 млн рублей, Северной Осетии — свыше 31 млн рублей, Кабардино-Балкарии — около 12 млн рублей, Карачаево-Черкесии — более 5,5 млн рублей.

Помимо этого, из резервного фонда правительства РФ в качестве иных межбюджетных трансфертов на осуществление доплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19, Дагестану — предоставят более 459 млн рублей, Чечне — свыше 158 млн рублей, Ингушетии — 74 млн рублей, Северной Осетии — 63 млн рублей, Карачаево-Черкесии — 30 млн рублей.

Всего на эти цели субъектам РФ будет направлено 12,3 млрд рублей.

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