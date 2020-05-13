Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Около 9,5 тыс. петербургских медиков получили выплаты за дополнительную нагрузку, связанную с работой с коронавирусом. Об этом сообщил 13 мая губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Машина скорой помощи подъезжает к Боткинской больнице Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов подчеркнул, что из федерального бюджета Петербургу на эти цели перечислили 437,4 млн рублей. Всего выплаты начислены 9,5 тыс. медработников на сумму в 149 млн рублей.

Заметим, в среднем на одного медика выходит выплата менее 15,7 тыс. рублей, в то время как за работу с коронавирусными пациентами власти обещали от 25 до 80 тыс. рублей в зависимости от специализации медработника. Всего в Петербурге работает более 80 тыс. медиков.

Беглов добавил, что в Петербурге ведены дополнительные меры поддержки медикам, заболевшим коронавирусом на службе или погибшим от него.

Первый транш в 30 млн рублей из резервного фонда правительства Петербурга выделен, заявил губернатор. «Выплаты начались», — сказал Беглов.

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Напомним, ранее сегодня он сообщил, что около 1,5 тыс. медиков заболели COVID-19 при исполнении служебных обязанностей в Петербурге, летальные же исходы официально подтверждены пока только у четырех из погибших.

Президент Владимир Путин обещал лично проверить сообщения о том, что в регионах задерживают доплаты врачам за работу с коронавирусом.

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