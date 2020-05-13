Симферополь, 13 мая 2020, 13:13 — REGNUM Крымские госпитали и стационары с пациентами с внебольничными пневмониями обеспечены 125 аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Об этом 13 мая сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики подтверждено 239 положительных тестов на новую инфекцию. В Севастополе с начала пандемии зарегистрировано 130 положительных теста на SARS-CoV-2.
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