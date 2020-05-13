Симферополь, , 13:13 — REGNUM Крымские госпитали и стационары с пациентами с внебольничными пневмониями обеспечены 125 аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Об этом 13 мая сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«У нас 150 пациентов с внебольничной пневмонией, 8 из них — тяжёлые. Вот как раз из них два пациента находятся на ИВЛ. Занято менее половины коечного фонда, есть 125 аппаратов ИВЛ для оказания помощи тяжёлым пациентам, включая внебольничную пневмонию. Из них заняты только два аппарата, вся необходимая помощь при возможном ухудшении здоровья пациентов будет оказана профессионально», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики подтверждено 239 положительных тестов на новую инфекцию. В Севастополе с начала пандемии зарегистрировано 130 положительных теста на SARS-CoV-2.

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