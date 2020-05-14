Скопье, , 01:30 — REGNUM С 13 мая в Северной Македонии возобновили работу торговые центры, кафе и рестораны, … а также спортивные басты или ставки на спорт (на Балканах крайне популярны данные заведения. В них граждане общаются, делают ставки, выпивают и смотрят трансляции спортивных мероприятий в режиме реального времени. Нередко такие басты находятся на открытом воздухе).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, для защиты здоровья граждан установлен специальный порядок обслуживания клиентов внутри объектов. Кафе, рестораны и басты работают только на вынос или через окна выдачи. Все объекты предварительно подвергаются дезинфекции.

Глава правительства Северной Македонии Оливер Спасовски заявил, что торговые центры будут работать в сокращенном режиме — с 10:00 до 18:00 во все дни, кроме воскресенья, когда они будут закрыты.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Македонии одобрило план по смягчению карантинных мер