Москва, 13 мая 2020, 12:51 — REGNUM Минздрав видит несколько препаратов для лечения коронавируса, которые в ближайшее время войдут в клиническую практику, первый опыт показывает позитивный эффект. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в Госдуме.
«Буквально сегодня в том числе мы видим неплохие результаты по препаратам, которые ближайшие несколько недель выйдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания. И некоторые из них заменяют иностранные препараты, и один из препаратов… сейчас первый опыт клинического использования показывает позитивный эффект», — сообщил Мурашко.
Также он рассказал о разработке вакцин.
«Как только они появятся, мы сможем вернуться к нормальной жизни», — заявил он.
В июне планируется начать клинические испытания
«Рассчитываю, что в июле, ближе к последней декаде, первые препараты появятся», — добавил министр со ссылкой на прогнозы ученых.
«Есть обнадеживающие результаты», — заявил Мурашко, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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