Скопье, , 01:32 — REGNUM 13 мая в Северной Македонии был запущен процесс массового скрининга на коронавирус. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 12 мая заявил, что с 13 мая работники детских садов, которые вскоре будут открыты, будут обязаны пройти скрининг.

«Мы ожидаем, что в будущий период ситуация с эпидемией будет устойчивой и спокойной. Благодаря облегчению условий тестирования, с завтрашнего дня мы начнем массовый скрининг — начнем с работников детских садов», — заявил Филипче.

Целью скрининга является выявление бессимптомных носителей коронавируса. Скрининг пройдут работники детских садов, больниц, домов престарелых, пациенты с хроническими заболеваниями, пациенты, проходящие биотерапию и другие категории работников.

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