Варшава, , 12:46 — REGNUM Решение о продлении до 12 июня режима закрытых границ, которое было принято из-за пандемии нового коронавируса, приняли польские власти. Об этом 13 мая сообщает МВД Польши.

«Пограничный контроль на внутренней и внешней границе со странами ЕС продлен еще на 30 дней — до 12 июня», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в ближайшее время границу можно будет пересечь только в специально для этого отведенных 42 местах на суше и в 17 морских портах и 4 аэропортах страны, причем в последних будут сохранены проверки.

Кроме того, уточняется, что въезжать на территорию Польши могут только ее граждане, иностранные граждане, являющиеся, детьми или супругами граждан страны, или находящиеся под их опекой, а также имеющие вид на жительство иностранные граждане, и дипломаты, а также члены их семей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше выросло до 17 062 человек.