Ташкент, , 12:43 — REGNUM Число вылечившихся пациентов в Узбекистане, заразившихся ранее коронавирусом, достигло 2055, сообщили 13 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 13 мая медики выявили 2568 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, от COVID-19 уже избавились 80% всех пациентов. Скончались десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая в Узбекистане действует три режима ограничительных мер, которые маркируются красным, желтым или зеленым цветами. Жёсткость карантинных мер зависит от эпидемиологической ситуации в регионах республики.

Читайте также: Туркмения предлагает СНГ объединить усилия ученых для борьбы с COVID-19