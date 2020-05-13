Тбилиси, , 12:48 — REGNUM В Грузии благодаря более эффективному лечению смертность от COVID-19 в разы ниже, чем в ряде европейских стран. Такое заявление сделал 12 мая директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинского Общественного телевидения.

Врач отметил, что в Грузии смертность от COVID-19 составляет около 1,5%, в Германии — 4,5%, а во Франции — 19,5%. Он привел в качестве примера то, как в разных странах поступают с заразившимися коронавирусом, которые переносят инфекцию в легкой форме.

Церцвадзе заявил, что эффективней таких пациентов помещать в медучреждение, как это делают в Грузии, а не оставлять дома по примеру европейских стран. Больного на дому сложно контролировать, и он может выходить из квартиры и заражать других. Еще бывают случаи, когда состояние заболевшего резко ухудшается.

«У нас, когда состояние пациента ухудшается, врачи стоят над его головой, с первого же часа оказывают помощь, а за границей пациент сам должен заботиться о том, чтобы добраться до реанимационного отделения, иногда стоять в очереди и так далее», — сказал Церцвадзе.

Напомним, в Грузии за все время выявлено 647 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших в стране 372. Скончались от COVID-19 11 человек.

Стоит отметить, что в Грузии предусмотрели лечение COVID-19 на дому, но стали прибегать к этой мере, так как не было недостатка в местах для инфицированных коронавирусом.

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