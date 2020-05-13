Варшава, , 12:41 — REGNUM 25 апреля польские власти сообщили о хакерской атаке на сайт Академии военного искусства в Варшаве. Неизвестные, взломавшие защиту сайта, разместили там письмо, якобы от имени ректора, о необходимости бороться с американской оккупацией Польши.

Комментируя данный инцидент, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын намекнул на возможную связь неизвестных хакеров с Россией.

«Содержание письма соответствовало главным нарративам, которые российская пропаганда регулярно озвучивает в адрес Польши и США», — передаёт его обтекаемую формулировку «Польское радио».

По сообщению сайта радио RMF24. pl, некие «польские следователи» пришли к выводу, что серверы, с которых в прошлом году в польские школы поступали сообщения о минировании, расположены в Санкт-Петербурге.

«За серией ложных бомбовых тревог во время прошлогодних выпускных экзаменов в Польше стоят российские спецслужбы. На мейлы 700 школ по всей Польше неизвестными лицами были присланы сообщения с угрозами», — указано на сайте радиостанции без ссылки на кого-либо.

Журналист «Радио — Люблин» Войцех Покора, рассуждавший в эфире «Польского радио» об «информационной войне» против Польши, поставил в вину России то, что разные политические силы в Польше обвиняют друг друга в связи с российскими спецслужбами. По его словам, Россия виновата в том, что правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС) обвиняет оппозиционную «Гражданскую коалицию» (ГК) в действиях в пользу России, а ГК, в свою очередь, обвиняет ПиС в связях с Кремлём.

Журналист Гжегож Кучиньский на сайте польского государственного телевидения TVP обвинил Китай и Россию в распространении сведений о связи пандемии коронавируса с оборудованием для мобильной связи пятого поколения (5G). В своём материале журналист ссылается на агентство Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на некоего неназванного сотрудника голландских спецслужб.

Кроме того, пишет Кучиньский, некий эксперт Марк Оуэн Джонс, проанализировавший 22 тысячи твитов со словами «5G» и «корона», заявил в комментарии телеканалу Al-Jazeera, что многое указывает на широкомасштабную кампанию, поддерживаемую государством. Он не сказал каким государством, но намекнул, что нынешняя кампания против 5G очень похожа на стратегию, используемую российским Агентством интернет-исследований.