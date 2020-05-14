Приштина, , 01:31 — REGNUM В Косово продолжилась череда громких отставок. 13 мая правительство Косово приняло постановление отправить в отставку главу гражданской авиации Эсета Беришу. На его место был временно назначен Ариан Ислами. Среди причин отставки Бериши названы как профессиональные качества, так и попытка отказать правительству Косово в отправке документов в арбитражный суд.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также правительство приняло постановление о том, что правительственные работники имеют право на пользование служебным автомобилем только в рабочие часы. Исключение предоставляется только премьер-министру, заместителям премьер-министра, министрам, замминистрам, а также главе офиса премьер-министра и Генеральному секретарю офиса премьер-министра. Целью меры названо сбережение общественных средств.

Также правительство приняло решение предоставить 40 га территории, прежде принадлежавшей немецкому сектору КФОР (Силы для Косово, миротворческая миссия НАТО в Косово) и предоставленной в дар правительству Косово вместе с находившимся там оборудованием, обществу ITP Prizren для создания косово-немецкого парка обучения и инноваций. Руководство сообществом будут совместно осуществлять правительство Косово и посольство Германии в Косово.

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