Симферополь, , 12:38 — REGNUM Верховный суд Крыма отменил постановление о прекращении уголовного дела о зверствах нацистов на территории полуострова. Об этом ИА REGNUM 13 мая сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство прокурора Республики Крым удовлетворено, судом дано разрешение на отмену постановления старшего следователя управления КГБ при Совете министров УСССР по Крымской области полковника Башмакова», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, дело о зверствах было возбужденно в июне 1969 года управлением КГБ при Совете министров УССР по Крымской области, а позже прекращено. Прокуратура Крыма обратилась в Верховный суд с ходатайством о получении разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела по поручению Генеральной прокуратуры России.

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