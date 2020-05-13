Симферополь, 13 мая 2020, 12:38 — REGNUM Верховный суд Крыма отменил постановление о прекращении уголовного дела о зверствах нацистов на территории полуострова. Об этом ИА REGNUM 13 мая сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщало ИА REGNUM, дело о зверствах было возбужденно в июне 1969 года управлением КГБ при Совете министров УССР по Крымской области, а позже прекращено. Прокуратура Крыма обратилась в Верховный суд с ходатайством о получении разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела по поручению Генеральной прокуратуры России.
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