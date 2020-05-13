Брянск, , 12:37 — REGNUM Два грузовика с испанскими апельсинами обнаружили сотрудники Брянской таможни вблизи города Новозыбкова Брянской области. По документам водители перевозили торф, сообщили 13 мая в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Грузовики остановили на стационарном контрольном пункте взвешивания «Красный Камень». По документам в машинах находился торф. Однако в грузовых отсеках таможенники обнаружили 20 тонн апельсинов. На этикетках ящиков была указана страна происхождения Испания, импортёр продукции — Минск. Белорусские водители пояснили, что ехали из Витебска в Добруш, но заблудились и попали в Брянскую область.

Решается вопрос о привлечении перевозчиков к административной ответственности и уничтожении санкционной продукции.