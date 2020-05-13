Скопье, , 15:35 — REGNUM Глава технического правительства Северной Македонии Оливер Спасовски 12 мая провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил о том, что в этот день правительство ратифицировало первый пакет по смягчению ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, принятие такого пакета связано с выявлением специалистами признаков спада эпидемии.

Смягчение мер будет проходить в несколько этапов. На первом этапе будет разрешена работа ряда компаний и сокращен комендантский час. На втором этапе будут введены строгие санитарно-технические требования к работе предприятий. Третьим этапом будет возвращение к нормальному рабочему графику.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии выявлено 10 новых случаев COVID-19