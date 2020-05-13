Джакарта, , 12:29 — REGNUM Пожарная и спасательная служба столицы Индонезии Джакарты продолжает предпринимать усилия, чтобы остановить распространение COVID-19, сообщает Detik.

Известно, что работа выполняется путем распыления дезинфицирующего средства.

«Благодаря внедрению опрыскивания с использованием пожарных машин общественных объектов и уличных дорог, мы предпринимаем усилия по предотвращению и разрыву цепочки распространения COVID-19», — заявил глава пожарной и спасательной службы Сатриади Гунаван.

По его словам, дезинфекция улиц может помочь предотвратить распространение COVID-19.

Распыление дезинфицирующих средств было проведено в пяти городских районах, охватив 2461 место.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая 2020 года в Индонезии выявлено 15 438 случаев заражения SARS-CoV-2.

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