Волгоград, , 12:13 — REGNUM 124 положительных теста на коронавирус подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 1258 пациентов, сообщили 13 мая в региональном оперативном штабе.

В больницах Волгоградской области лечение проходят 918 человек с подтверждённым диагнозом, в том числе 60 детей. С подозрением на коронавирус в инфекционных стационарах находятся 1206 взрослых и 52 ребёнка. За прошедшие сутки зарегистрирован 13 летальный исход пациента с коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 1259 случаев заражения.