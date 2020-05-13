Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM В Петербурге в 5,5 раз вырос показатель заболеваемости пневмонией. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время отчета перед городским Заксобранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, больные «обычной» пневмонией не входят в статистику заболевших коронавирусной инфекцией, хотя попадают в те же самые больницы. Сегодня носителей коронавируса в Петербурге насчитывается 8 тыс. 485 человек.

«Помимо коронавируса мы сегодня наблюдаем превышение показателя заболеваемости внебольничными пневмониями относительно среднего многолетнего показателя. На последней неделе он выше среднего в 5,5 раз. Всего с 1 марта внебольничной пневмонией заболело 11 тыс. 223 человека», — сказал Беглов.

По его словам, излечились от внебольничной пневмонии с тех пор 5 тыс. 924 человека, скончалось 694 человека. Заметим, от COVID-19, согласно официальным данным, с тех пор умерло 63 петербуржца.

Сегодня в стационарах Петербурга лечатся 7 тыс. 497 человек, сообщил Беглов, из них 3 тыс. 489 человек заражены коронавирусом, 157 детей, более 1 тыс. человек — старше 65 лет, с пневмонией лежат 4 тыс. 8 человек.

«К сожалению, ситуация в городе остается сложной, количество заболевших в сутки пока существенно превышает количество выздоровевших, а индекс самоизоляции остается низким, в будни он уже приблизился к уровню в 2 единицы, чего категорически недостаточно», — сказал Беглов.

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