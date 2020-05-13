Москва, , 12:14 — REGNUM Стоимость международных перевозок в Россию резко возросла. Об этом 13 мая заявил генеральный директор национальной платежной системы «Таможенная карта» Андрей Возмилов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нарушился трафик поставки и распределения грузов. С точки зрения РФ стоимость авиаперевозок выросла в три раза. Автомобильные перевозки из Европы выросли на 10%. И не изменилась пока только стоимость железнодорожных перевозок», — отметил эксперт.

По его словам, подобные изменения ведут к росту стоимости продукции. А это в свою очередь негативно сказывается на уровне потребления в России.

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