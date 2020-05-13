Москва, , 12:09 — REGNUM Транзит китайских товаров в Европу через Россию увеличился в 3−4 раза. Об этом 13 мая заявил генеральный директор национальной платежной системы «Таможенная карта» Андрей Возмилов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, из-за распространения коронавируса сократилось количество перевозок китайской продукции по морю. Из-за этого КНР резко нарастило долю наземных перевозок, что приносит России дополнительный доход.

«Трафики растут. Поставки в Европу растут. Транзитные перевозки через Россию из Китая выросли в 3−4 раза», — заявил Возмилов.