Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM За последние двое суток в Петербурге Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила еще семь летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Все новые жертвы болезни находились на лечении в трех городских больницах, перепрофилированных под прием больных с СOVID-19. Об этом 13 мая сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Больница им. Боткина Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным комиссии, в городской больнице Святого великомученика Георгия 15 и 22 апреля скончалось трое пациентов: мужчины в возрасте 71 года и 56 лет и женщина 88 лет. Еще одна 60-летняя женщина скончалась в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина, 71-летний мужчина скончался в Городской многопрофильной больнице № 2.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — отметили в комздраве.

Также комиссия подтвердила еще один смертельный случай от новой коронавирусной инфекции в Городской многопрофильной больнице № 2, там скончалась 68-летняя женщина. В Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина скончался 71-летний мужчина.

«Пациенты имели хронические заболевания, прежде всего гипертоническую болезнь. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — подытожили в ведомстве.

Всего с начала пандемии в городе на Неве зарегистрировано 63 подтвержденных смерти пациентов, которые болели COVID-19.

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