Тверь, , 11:53 — REGNUM 417 жителей Тверской области, у которых ранее были выявлены положительные тесты на коронавирус, вылечились, об этом 13 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства. Только за последние сутки выздоровели 44 пациента.

Всего в Тверской области подтверждено 942 случая заражения коронавирусом, десять положительных тестов были подтверждены за последние сутки. У значительной части носителей вируса заражение протекает бессимптомно.

Добавим, что с 14 апреля в Тверской области значительно увеличили объёмы тестирования. Всего в регионе уже обследованы на коронавирус 39 тыс. 071 человек, 1 тыс. 416 — только за последние сутки.