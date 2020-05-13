Киев, 13 мая 2020, 11:50 — REGNUM В Киеве проходит акция протеста автобусных перевозчиков, которые требуют ослабить карантин и разрешить внутренние и международные перевозки, сообщило 13 мая информационное агентство «Укринформ».
На Европейской площади скопились автобусы, в центре Киева возникли большие пробки.
Полицейские попросили столичных водителей планировать маршруты с учётом полученной информации, а также призвали протестующих не нарушать порядок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице на акцию протеста вышли работники трёх вещевых рынков, недовольные тем, что власти позволили работать только продуктовым рынкам.
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