Киев, , 11:50 — REGNUM В Киеве проходит акция протеста автобусных перевозчиков, которые требуют ослабить карантин и разрешить внутренние и международные перевозки, сообщило 13 мая информационное агентство «Укринформ».

На Европейской площади скопились автобусы, в центре Киева возникли большие пробки.

«Сегодня в центральной части города запланировано проведение нескольких акций, в частности, под зданиями органов государственной власти. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности», — сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Полицейские попросили столичных водителей планировать маршруты с учётом полученной информации, а также призвали протестующих не нарушать порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице на акцию протеста вышли работники трёх вещевых рынков, недовольные тем, что власти позволили работать только продуктовым рынкам.

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