Салехард, , 11:39 — REGNUM На Ямале за сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО выявлено 49 новых положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ЯНАО

За весь период пандемии в ЯНАО на 13 мая подтверждено 1 360 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 198 человек, трое скончались.

Отмечается, что в бессимптомной форме коронавирусная инфекция протекает у 982 человек.

В целом 13 мая в населенных пунктах ЯНАО подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Большинство из них приходится на Салехард и Новый Уренгой.

На спад пошло выявление заражений SARS-CoV-2 на месторождениях — 18 новых случаев.