Салехард, 13 мая 2020, 11:39 — REGNUM На Ямале за сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО выявлено 49 новых положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период пандемии в ЯНАО на 13 мая подтверждено 1 360 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 198 человек, трое скончались.
Отмечается, что в бессимптомной форме коронавирусная инфекция протекает у 982 человек.
В целом 13 мая в населенных пунктах ЯНАО подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Большинство из них приходится на Салехард и Новый Уренгой.
На спад пошло выявление заражений SARS-CoV-2 на месторождениях — 18 новых случаев.