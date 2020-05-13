Москва, , 11:49 — REGNUM Определить уровень падения российской экономики станет возможным только по итогам второго квартала 2020 года. Об этом 13 мая заявил генеральный директор национальной платежной системы «Таможенная карта» Андрей Возмилов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, именно во втором квартале станет понятно — остановится ли падение или продолжится.

«Второй квартал станет лакмусовой бумажкой. Китай уже в первом квартале прошли серьезный период коронавируса и начали постепенно запускать производства и запускать те цепочки и взаимосвязи, которые сложились в мире. Во втором квартале станет понятно, насколько удастся эти цепочки кооперации восстановить. По второму кварталу мы поймём глубину падения: приостановилось ли оно или мы продолжим падение», — отметил эксперт.

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