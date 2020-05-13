Красногорск, , 11:33 — REGNUM В Подмосковье разрабатывают законопроект по установке ограничений для розничной продажи алкоголя в небольших заведениях общепита — так называемых «наливайках», расположенных в жилых домах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, с 5 мая в России вступил в действие федеральный закон о запрете розничной продажи алкоголя в небольших заведениях общепита при жилых домах. При этом регионам разрешено вводить дополнительные ограничения по площади заведений, чем и планируют воспользоваться в Подмосковье.

Региональный законопроект предполагает, что розничную продажу алкоголя разрешат только в случае, если площадь заведения будет выше 50 м кв., в то время как федеральный закон подразумевает ограничение в 20 м кв.

«От жителей Московской области часто поступают жалобы на нарушение общественного порядка в «наливайках». Это и шум, и общая криминогенная обстановка. Конечно, нарушившие порядок граждане привлекаются к штрафу, но подобные места общепита не несут ответственности за посетителей», — заявил Брынцалов.

Он также отметил, что в подобных заведениях часто реализуют некачественный алкоголь.