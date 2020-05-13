Пермь, , 11:33 — REGNUM В Пермском крае подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице на лечении находятся 23 пациента, еще 25 носителей коронавируса изолированы на дому из-за отсутствия клинических симптомов заболевания.

Не сегодняшний день в регионе зафиксировано 829 носителей SARS-CoV-2. Ежесуточный прирост составил 6,15%. По данным минздрава, увеличение связано с массовым возращением вахтовиков их Якутии. Все они по прибытию незамедлительно изолированы и не контактировали с окружающими, то есть не могли заразить других. Без вахтовиков ежесуточный прирост инфицированных составляет около 5%. Этот же фактор повлиял на коэффициент распространения коронавируса — на 13 мая он чуть больше единицы.