Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 11:36 — REGNUM Петербургская певица Татьяна Буланова перенесла онлайн-концерт, который должен был состояться 10 мая, на 24 мая из-за простуды. Однако представитель артистки отметил, что изначально была выбрана некорректная дата. Об этом 13 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал концертный директор певицы Константин Сергеев.

Татьяна Буланова переносит онлайн концерт.
Татьяна Буланова переносит онлайн концерт.
Фото:instagram.com

Концертный директор Татьяны Булановой объяснил перенос онлайн-концерта с 10 мая на 24 мая несвоевременностью и опроверг слухи о болезни певицы.

«Обычная простуда у нее, мало ли где она могла ее подхватить. Вышла после выписки из больницы и её просквозило. Мало ли с кем это могло случиться, это не коронавирус», — заверил он.

Директор также отметил, что сейчас певица чувствует себя хорошо и готовится к выступлению, которое состоится в онлайн-формате 24 мая.

«Изначально дата была выбрана некорректно, я бы ни за что не сделал 10 мая концерт», — отметил он.

Отметим, ранее сообщалось, что Буланова оказалась в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У певицы якобы было выявлено предынсультное состояние.

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