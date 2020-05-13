Тамбов, , 11:27 — REGNUM Среди новых выявленных заразившихся коронавирусом на территории Тамбовской области есть два двухлетних ребёнка — девочка и мальчик. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Восемьдесят пять новых случаев сегодня. Из них: 29 мужчин, 54 женщины, двое детей (мальчик и девочка двух лет)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что возраст взрослых, у которых в организме выявлен коронавирус, составляет от 18 до 87 лет и что шесть случаев — завозные, остальные — от контактов с прибывшими из других российских регионов.

Помимо того, указывается, что у всех пациентов с новым заболеванием удовлетворительное самочувствие.

Таким образом, общее число заболевших на территории области теперь стало 1568 человек при 4 летальных исходах и 376 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 36 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за последние сутки.