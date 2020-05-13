Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки подтвердили смерть еще пятерых пациентов от последствий коронавирусной инфекции. Об этом 13 мая сообщает оперативный штаб.

Всего в Санкт-Петербурге с начала пандемии 63 человека умерло от COVID-19.

За последние сутки в городе на Неве выявили 435 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К 13 мая общее количество подтвержденных случаев в городе достигло 8485 человек.

При этом 1848 человек за все время выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге растёт число заразившихся: 435 за сутки