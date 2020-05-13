Стокгольм, , 13:25 — REGNUM В Испании, одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции в Европе, только небольшая часть населения выработала антитела. Таким образом, это полностью отвергает стратегию Швеции по борьбе с вирусом, согласно которой у населения должен выработаться «стадный иммунитет». Об этом 13 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

В Швеции власти и средства массовой информации повсеместно утверждают, что «стадный иммунитет» против коронавируса будет достигнут в Стокгольме в течение нескольких последующих недель. И это несмотря на новое исследование, показавшее, что в конце апреля инфицированными оказались только 2,3% жителей Стокгольма и менее 1% в Швеции в целом.

Испания является одной из стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Сообщается, что в стране зарегистрировано почти 27 000 случаев смерти от COVID-19.

Предварительные результаты испанского исследования с участием более 90 000 участников показали, что менее 15% населения выработали антитела к вирусу, в то время как эксперты считают, что для достижения «стадного иммунитета» требуется наличие антител у не менее 60% населения.