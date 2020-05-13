Махачкала, , 11:20 — REGNUM Три новых случая смерти пациенов с COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. Общее количество летальных исходов в республике по состоянию на 10:35 13 мая выросло до 26, сообщил федеральный оперативный штаб.

В Дагестане к настоящему времени выявлено 2997 случаев заражения коронавирусом нового типа, в том числе 109 за минувшие сутки. Выздоровели в республике за последние 24 часа, по данным опрештаба, 99 пациентов с подтвержденным диагнозом, а всего — 1007.

По общему числу зафиксированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией Дагестан среди субъектов РФ занимает пятое место и седьмую позицию по количеству летальных исходов.

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